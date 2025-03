Nascite in calo anche in Calabria nel 2024

I nati in Calabria nel 2024 sono stati 12.700, il 4,5% in meno rispetto all'anno precedente. In calo anche il numero medio di figli per donna

In calo le nascite in Calabria anche nel 2024. E’ quanto emerge dagli indicatori demografici dell’Istat pubblicati oggi dai quali risulta che il tasso di natalità nella regione è stato del 6,9 mentre quello di mortalità dell’11,3.

Il saldo naturale, ovvero la differenza tra nascite e decessi, è quindi negativo, -4,4. I nati in Calabria nel 2024 sono stati 12.700, il 4,5% in meno rispetto all’anno precedente. In calo anche il numero medio di figli per donna, stimato dall’Istat per il 2024 in 1,25 contro l’1,28 del 2022 e 2023, mentre l’età media delle partorienti è di 32,4 anni, simile in quasi tutte le province con l’eccezione di Crotone dove è lievemente più bassa, 31,4.

Crotone e Reggio Calabria sono tra le province italiane dove si registra il più alto numero medio di figli per donna con, rispettivamente, 1,36 e 1,34. La prima è la Provincia Autonoma di Bolzano con 1,51 contro. Tra le altre province calabresi, la media del numero dei figli per donna è Cosenza 1,15, Catanzaro 1,19, Vibo Valentia 1,32.



A livello provinciale, il calo più marcato nelle nascite rispetto all’anno precedente viene registrato nel cosentino con -6,9 seguita da Reggio Calabria (-4,7) e Catanzaro (-3,9). Più ridotto il calo nella provincia di Crotone (-1,4) mentre è in controtendenza Vibo Valentia che registra un +0,8 delle nascite sul 2023.



La popolazione residente in Calabria al 1 gennaio 2025, dai dati Istat, è di di circa un milione e 800 mila con 1 milione e 725 mila circa di nazionalità italiana e 106 mila di nazionalista straniera, con una variazione negativa di 3,5 per mille. Il 12,5% dei residenti è compreso nella fascia di età 0-14, il 63,1 tra 15 e 64 anni, e il 24,4 oltre i 65 anni. L’età media è di 46,2.



La speranza di vita tra i calabresi, secondi i dati Istat, è di 80,1 anni per gli uomini (con +0,4) e 84,7 per le donne (+0,5). I decessi nel 2024 sono stati oltre 20mila, con un calo del 5,8% rispetto al 2023.