Ryanair in Calabria, ecco la Summer 2026: 42 rotte, 5 nuove

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi, 19 febbraio, il suo più grande operativo estivo di sempre per la Calabria, che fa seguito al significativo investimento effettuato nella Regione dopo l’abolizione, da parte del Presidente Roberto Occhiuto, dell’addizionale municipale. Questa decisione continua a generare una crescita trasformativa in termini di occupazione, turismo e connettività tutto l’anno per il territorio calabrese.

L’operativo record di Ryanair per l’estate 2026 in Calabria prevede 4 aeromobili basati (2 a Lamezia Terme e 2 a Reggio Calabria) – per un investimento totale da 400 milioni di dollari nella Regione – 3,2 milioni di passeggeri annui (+14%) tra Lamezia, Reggio e Crotone e 42 rotte, incluse 5 nuove destinazioni da Lamezia verso Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia e Varsavia.

Investimenti e nuove rotte per il territorio

La continua crescita di Ryanair supporterà oltre 2.500 posti di lavoro locali e contribuirà allo sviluppo economico e turistico della Calabria, potenziando la connettività durante tutto l’anno e offrendo tariffe più basse ai cittadini e ai visitatori. L’operativo prevede nello specifico:

4 aerei basati (400 milioni di dollari di investimento totale)

3,2 milioni di passeggeri all’anno

42 rotte totali

Aumento delle frequenze su rotte esistenti da Reggio (Milano Malpensa, Torino e Venezia) e da Crotone (Milano Bergamo e Bologna)

Dall’agosto 2024, Ryanair ha registrato una crescita senza precedenti in Calabria, aumentando la capacità di 1,6 milioni di posti (+82%) e investendo 15 milioni di euro in un nuovo hub manutentivo che supporterà 300 nuovi posti di lavoro.

L’appello per l’abolizione dell’addizionale municipale

Nel resto dell’Italia, l’addizionale municipale continua a danneggiare la competitività e a limitare il potenziale di crescita, soprattutto a Roma. Ryanair rinnova il suo appello affinché si abolisca la tassa a livello nazionale, si rimuova il limite ai voli di Ciampino e si riducano le tariffe di AdR.

“In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare un operativo estivo da record in Calabria. Grazie alla decisione del Presidente Occhiuto di abolire l’addizionale municipale, abbiamo già effettuato importanti investimenti. Ora invitiamo il Governo italiano a seguire l’esempio della Calabria.”

Così ha dichiarato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair. Eliminare la tassa consentirebbe alla compagnia di trasportare ulteriori 20 milioni di passeggeri all’anno in tutta Italia. Per celebrare il lancio, sono disponibili tariffe promozionali a partire da 29,99 euro.