Sanità in Calabria, Occhiuto: “Passo in avanti sui Lea, ma c’è ancora molto da fare”

Occhiuto commenta i progressi sui Lea in Calabria e l'impegno per garantire il diritto alla cura, consapevole delle difficoltà

“Il passo in avanti fatto dalla Calabria sui Livelli essenziali di assistenza (Lea) e “ufficializzato dal ministero della Salute” rappresenta uno stimolo a continuare il percorso che abbiamo intrapreso per migliorare i Lea nella nostra Regione, e conseguentemente il sistema sanitario calabrese“.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, commentando i dati aggiornati del monitoraggio Lea del Nuovo sistema di garanzia per il 2023, pubblicati sul sito del ministero della Salute, che certificano un netto miglioramento della posizione della Calabria, in particolare per le coperture vaccinali.

L’impegno per il miglioramento dei Lea in Calabria

“Non abbiamo la bacchetta magica”, ha aggiunto Occhiuto, “e in Calabria ci sono ancora un’enormità di emergenze da superare, ma in questi anni abbiamo fatto tanto e rimesso ordine nella governance, nei conti e nei bilanci della sanità calabrese“. Il presidente ha sottolineato l’importanza dei piccoli ma significativi passi in avanti fatti dalla Regione, soprattutto in un contesto nazionale dove tutte le Regioni stanno affrontando difficoltà.

Le sfide future della sanità calabrese

“In uno scenario nel quale tutte le Regioni sono in grave difficoltà, noi facciamo piccoli e visibili passi in avanti”, ha continuato Occhiuto. “Basta? Certamente no. Sono consapevole del lavoro titanico che ancora ci attende”, ha concluso il presidente. “Sono impegnato quotidianamente affinché ai calabresi sia garantito il sacrosanto diritto alla cura“.