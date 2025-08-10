Nuovi treni regionali, Oliverio contro Occhiuto: ‘Ma che razza di paraculo!’

Queste le parole al vetriolo in un post sui canali social dell’ex governatore Gerardo Mario Oliverio all’indirizzo del presidente dimissionario Roberto Occhiuto.

“Quei treni – spiega Oliverio – sono stati acquistati grazie al contratto di servizio firmato il 2 Dicembre 2019, due anni prima che la sua giunta si insediasse! Continua a sventolare risultati del nostro lavoro come fossero suoi. Perché non fa vedere un documento, che sia uno, firmato da lui che dimostri l’acquisto anche di un solo treno? La verità è che anche in questo campo il suo contributo è stato ZERO. E a proposito della ferrovia ionica il progetto è fermo dal 2020, nonostante 700 milioni di euro di investimenti decisi da noi nel 2017. Mancavano solo i cavi elettrici da stendere sui tralicci già montati e non è stato in grado di fare neanche quello! Capisco che per lui sarebbe stata un’impresa titanica! Per non parlare dell’Alta Velocità da Battipaglia a Reggio per la quale ha fatto perdere alla Calabria l’opportunità storica del PNRR e nessuno ha detto una sola parola! Roberto Occhiuto ha governato palesemente incontrastato”.