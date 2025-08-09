Regionali, Gallo: “Vinceremo ancora, Occhiuto ha dimostrato che in Calabria le cose possono cambiare”

"Siamo certi che i calabresi non esiteranno a ridare fiducia al nostro governo e al presidente Roberto Occhiuto”, afferma l'assessore regionale

“Con l’ufficialità del voto in Calabria, il 5 e 6 ottobre, il governo regionale uscente e tutto il centrodestra si prepara a questa nuova campagna elettorale, forte del lavoro fatto in questi anni. Saranno i calabresi a giudicare l’operato della Giunta Occhiuto, che in tutti i settori amministrativi ha impresso, è un dato di fatto, un’accelerazione inedita e ridato dignità e orgoglio a una Regione che da decenni era sempre fanalino di coda in tutte le classifiche”. Così Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura e alla Forestazione della Regione Calabria.

“A fronte di un’opposizione rancorosa e incapace di produrre alcuna proposta in ogni campo, dopo anni di malagestione alla guida della Calabria, questo governo regionale ha rovesciato completamente l’immagine di una Calabria che ora si muove spedita su tutti i fronti. La nostra terra si sta dimostrando capace di fare crescere l’export in proporzione più di ogni altra Regione italiana, anche grazie alla capacità in questi anni di inventare nuovi approcci alla promozione dei nostri prodotti.

Il lavoro fatto finora è stato enorme e molto c’è ancora da fare per raggiungere ulteriori traguardi. Ma siamo certi che i calabresi non esiteranno a ridare fiducia al nostro governo e al presidente Roberto Occhiuto che per la prima volta ha dimostrato che in Calabria le cose possono cambiare”, conclude Gallo.