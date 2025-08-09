Regionali, Cannizzaro: “FI sarà ancora partito guida del cdx. Nuova vittoria per Occhiuto”

"Il centrosinistra non ha mai avanzato proposte, non ha mai costruito l’alternativa, ed oggi gli esponenti del Pd e dei 5 Stelle hanno il terrore delle urne", le parole di Cannizzaro

“La sinistra in quattro anni ha saputo solo denigrare e infangare la Calabria, insultare il centrodestra, lanciare accuse ridicole. Non ha mai avanzato proposte, non ha mai costruito l’alternativa, ed oggi gli esponenti del Pd e dei 5 Stelle hanno il terrore delle urne.



Voteremo tra poco meno di due mesi, si chiama democrazia anche se a qualcuno fa così paura.

Il centrodestra potrà raccontare le straordinarie cose fatte in questi anni. Le riforme, l’attrazione degli investimenti, lo sviluppo del Porto di Gioia Tauro, il boom del turismo, i dati storici degli aeroporti (quello di Reggio Calabria continua ad essere lo scalo che cresce di più in Europa), la costruzione dei nuovi ospedali, e tanto tanto altro ancora.



Forza Italia sarà ancora una volta il partito guida della nostra coalizione, unito in tutti i suoi quadri dirigenti locali e nazionali, e saremo determinanti per la nuova vittoria di Roberto Occhiuto. Faremo liste forti e competitive, con tante conferme e tante novità. Sarà una competizione bella e stimolante.

Noi avremo dalla nostra parte i fatti, la sinistra farà come sempre chiacchiere”.

Lo afferma Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria.