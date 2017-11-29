Calabria protagonista a Roma, nel corso dell’evento organizzato per i 70 anni di Confapi. Premiate direttamente dal presidente nazionale Maurizio Casasco quattro aziende calabresi di eccellenza aderenti al sistema Confapi. Si tratta della “Bieffegi” di Roberto Bonofiglio, “Villa mimosa” di Candida Tucci, dell’azienda orafa “Gerardo Sacco” e della “Ritacca group” di Massimo Ritacca.

A guidare la delegazione di imprenditori calabresi il vicepresidente nazionale Francesco Napoli, a capo di Confapi Calabria.

La Calabria è stata protagonista anche con le creazioni della gioielleria Scintille di Sergio Mazzuca, main sponsor dell’evento che ha richiamato nella capitale imprenditori da tutta la penisola nella convention che ha celebrato i 70 anni della Confederazione delle piccole e medie imprese.

Nel corso della convention è stato ricordato un passaggio importante per la confederazione con la presidenza del calabrese Giuseppe Spinella, oggi quasi centenario, nel quinquennio 1978/1983.