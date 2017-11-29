Calabria protagonista a Roma: Gerardo Sacco tra i premiati di Confapi
Alla convention romana per i 70 anni di Confapi premiate quattro aziende calabresi, tra le quali la Gerardo Sacco, dal presidente nazionale Maurizio Casasco
29 Novembre 2017 - 10:22 | di Vincenzo Comi
Calabria protagonista a Roma, nel corso dell’evento organizzato per i 70 anni di Confapi. Premiate direttamente dal presidente nazionale Maurizio Casasco quattro aziende calabresi di eccellenza aderenti al sistema Confapi. Si tratta della “Bieffegi” di Roberto Bonofiglio, “Villa mimosa” di Candida Tucci, dell’azienda orafa “Gerardo Sacco” e della “Ritacca group” di Massimo Ritacca.
A guidare la delegazione di imprenditori calabresi il vicepresidente nazionale Francesco Napoli, a capo di Confapi Calabria.
La Calabria è stata protagonista anche con le creazioni della gioielleria Scintille di Sergio Mazzuca, main sponsor dell’evento che ha richiamato nella capitale imprenditori da tutta la penisola nella convention che ha celebrato i 70 anni della Confederazione delle piccole e medie imprese.
Nel corso della convention è stato ricordato un passaggio importante per la confederazione con la presidenza del calabrese Giuseppe Spinella, oggi quasi centenario, nel quinquennio 1978/1983.
«Dopo 70 anni le piccole e medie industrie sono ancora l’asse portante dell’economia e del sistema produttivo e industriale di questo nostro Paese – ha detto nel corso del suo intervento il vicepresidente nazionale Francesco Napoli – questo soprattutto in virtù di un principio, innanzitutto morale, che si chiama fiducia. La fiducia rappresenta reciprocità: da una parte c’è il soggetto affidabile, dall’altra i soggetti che si fidano. Confapi c’è, consapevole testimone di questo rapporto fiduciario che intende solo rafforzarle e mettere a disposizione di un Italia che amiamo».
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