Regionali, Donzelli: ‘In Calabria quanto fatto da Occhiuto mai in 40 anni’

"La ricandidatura di Occhiuto è una scelta naturale. Si è speso per la Calabria, ha provato a invertire la narrazione della nostra regione"

“Sono in Calabria per appoggiare FdI che sostiene Occhiuto perché quello che ha fatto in questi anni in Calabria non si era visto nei 40 anni precedenti. Ovviamente può fare ancora di più, più forte FdI”.



Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI, alla presentazione delle liste del partito alle regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre, a sostengo di Roberto Occhiuto.

Presenti lo stesso Occhiuto e la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, leader del partito in Calabria e candidata alle regionali.



“Ringrazio Wanda Ferro – ha aggiunto – per aver accolto la richiesta che aveva fatto il partito, una richiesta che abbiamo fatto trasversalmente un po’ a tutta la nostra massima classe dirigente. Wanda, come sempre, ha dato la propria disponibilità perché ama questa terra e le nostre battaglie prima di qualsiasi altra cosa.

Ovviamente non ne aveva bisogno, quindi è un gesto di generosità che sicuramente gli elettori riconosceranno. In questo modo dimostriamo quanto siamo attaccati a quello che facciamo, a questa terra e alle nostre battaglie a far funzionare le cose nel migliore dei modi possibili”.



“Vedo molto entusiasmo nella base di FdI – ha detto Occhiuto – e credo che farà un ottimo risultato. Lo merita FdI, lo merita Giorgia Meloni per il lavoro straordinario che sta facendo. E poi io faccio il vice segretario nazionale di Fi ma lo faccio fuori dalla Calabria. Qui ho la responsabilità di tutta la coalizione e quindi mi auguro che il centrodestra, complessivamente, abbia un risultato straordinario in Calabria”.



“Le liste – ha aggiunto il candidato presidente – sono importanti, dimostrano che c’è un centrodestra radicato e molto presente sul territorio, però è importante anche il vento che hanno alle spalle i candidati. Nel senso che quando fanno campagna per un progetto che ha dimostrato di aver rimesso in moto, finalmente, una regione immobile per tanti decenni, forse, riescono a far campagna più facilmente. Sono convinto che grazie alla bontà del lavoro svolto negli ultimi 4 anni, tutti quelli che hanno contribuito nel centrodestra avranno il vento in poppa il 5 e 6 ottobre”.



Wanda Ferro ha sottolineato che FdI “cresce sull’onda di un governo guidato da Giorgia Meloni che ha dimostrato grande attenzione e disponibilità verso il Sud e, in particolare, verso la Calabria. La crescita passa anche da candidature di uomini e donne che non rappresentano semplici pacchetti di voto, ma realtà territoriali, culturali e lavorative.

Figure che portano valore aggiunto per vincere e, soprattutto, per governare. È la continuazione di una sfida che si era interrotta e che oggi riprende con ancora più forza, con un partito deciso a essere protagonista in maniera più incisiva rispetto al passato”.



“La ricandidatura di Occhiuto – è una scelta naturale. Si è speso per la Calabria, ha provato a invertire la narrazione della nostra regione, valorizzandone i punti di forza e i tratti straordinari. Molti dei suoi obiettivi e delle sue azioni hanno coinciso con le priorità di FdI. Restano, certo, tante problematiche ancora da affrontare, ma siamo pronti a metterci la massima energia per dare risposte concrete”.

