Fascicolo sanitario elettronico, Frittelli (GOM): ‘Un cambio di passo per la sanità a livello nazionale’

La commissaria del GOM ha preso parte all'evento in Cittadella sottolineando la trasformazione consentita dal nuovo strumento in ambito sanitario

Il roadshow organizzato dalla Regione Calabria e Azienda Zero, in collaborazione con il Ministero della Salute e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è svolto ieri, con l’obiettivo di fare il punto sul processo di digitalizzazione del sistema sanitario nazionale. Il titolo dell’evento, “Ecosistema dati sanitari: il fascicolo sanitario elettronico per modernizzare la Sanità”, ha posto al centro le opportunità offerte dal Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dall’Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS).

L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere della regione e di professionisti impegnati nella messa a punto del FSE 2.0 e del sistema EDS. L’evento è stato moderato dall’ing. Gandolfo Miserendino, direttore generale di Azienda Zero, e ha permesso di fare il punto sui progressi della digitalizzazione sanitaria, alla luce delle novità introdotte dal nuovo Fascicolo sanitario 2.0 e dal Decreto EDS, un progetto finanziato dai fondi del PNRR.

“Il Fascicolo è uno strumento col quale si dà uno standard e una uniformità su tutto il paese. È necessario che i dati possano circolare, così come avviene per le persone”, ha commentato l’ing. Miserendino, evidenziando come la digitalizzazione rappresenti un passo fondamentale per migliorare l’efficienza e l’accessibilità delle informazioni sanitarie.

La visione di digitalizzazione della sanità in Calabria

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Presidente della Regione Calabria e Commissario alla sanità, on. Roberto Occhiuto, che ha tracciato il percorso virtuoso avviato con Azienda Zero per affrontare le sfide della digitalizzazione della sanità in Calabria. Occhiuto ha sottolineato l’importanza di affrontare insieme le sfide future del sistema sanitario, coinvolgendo tutte le realtà coinvolte nel processo di innovazione.

Tra gli ospiti della tavola rotonda, anche la dott.ssa Tiziana Frittelli, Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, che ha affermato: “Siamo di fronte a una trasformazione che rappresenta un cambio di passo di tutta la sanità nazionale e il progetto legato alla digitalizzazione non può che essere di livello regionale. Sta a noi operatori sul campo disegnare i processi di informatizzazione e avviare l’alfabetizzazione digitale necessaria”.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessio Butti, ha delineato la rotta futura della sanità, sottolineando l’importanza di creare una salute su misura per tutti attraverso l’utilizzo di piattaforme che permettano l’interazione tra cittadini e professionisti sanitari. Ha inoltre ricordato la necessità di portare avanti una sanità digitale che sia inclusiva, efficiente e vicina alle necessità di tutti.

Il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, dott. Tommaso Calabró, ha spiegato che la trasformazione digitale in Calabria parte da una strategia ben definita, che mira a garantire sicurezza, privacy dei dati, interoperabilità e governance dei dati. Calabró ha aggiunto che l’obiettivo è quello di realizzare un sistema sanitario regionale che non solo garantisca l’accesso alle informazioni, ma anche la capacità di condividerle in modo sicuro e trasparente.

Cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico e l’Ecosistema Dati Sanitari

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno strumento digitale che consente ai cittadini di avere a disposizione la propria storia clinica in formato digitale. Questo permette una consultazione rapida e sicura dei dati sanitari, come i referti di laboratorio, il profilo sanitario sintetico, il Digital Green Pass, le ricette farmaceutiche e le prestazioni erogate. Grazie al FSE, i professionisti sanitari possono consultare i documenti e avere un quadro completo della situazione clinica del paziente, migliorando così la qualità e l’efficacia delle cure.

L’Ecosistema Dati Sanitari (EDS), invece, rappresenta un sistema innovativo che raccoglie e analizza i dati sanitari, permettendo di visualizzare in modo semplice e sicuro il quadro clinico del paziente. L’EDS offre anche un’opportunità importante per migliorare la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione, specialmente per i pazienti cronici.

Sicurezza e Privacy dei Dati

La sicurezza dei dati è una priorità fondamentale in questo processo di digitalizzazione. Entrambi i sistemi, FSE e EDS, sono progettati per garantire la protezione dei dati personali, rispettando gli standard di sicurezza previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). L’accesso ai dati sanitari è consentito solo previo consenso dell’assistito, assicurando che ogni cittadino possa gestire in modo autonomo la visibilità dei propri dati sanitari.

Il futuro della sanità digitale in Calabria

Il roadshow ha confermato che la sanità digitale è un pilastro fondamentale per il futuro del sistema sanitario nazionale e regionale. Con l’adozione del FSE e dell’EDS, la Regione Calabria si prepara a fare un grande passo in avanti, migliorando l’efficienza, la qualità e l’accessibilità delle cure per tutti i cittadini. Concludendo l’evento, è stato ribadito che la digitalizzazione non è solo una sfida tecnologica, ma anche una grande opportunità per rendere il sistema sanitario più inclusivo e orientato al benessere di tutti.

Per saperne di più, è possibile visitare il sito ufficiale della Regione Calabria e seguire gli aggiornamenti sulle attività e le novità riguardanti il Fascicolo Sanitario Elettronico e l’Ecosistema dei Dati Sanitari.