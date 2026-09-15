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Calabria al Roma Bar Show con 17 aziende del beverage

L'assessore regionale Gianluca Gallo rilancia il settore: “La Calabria ha una presenza consolidata nel mercato degli amari e degli spiriti”

15 Settembre 2026 - 15:57 | Comunicato Stampa

campari cocktail

La Calabria ha partecipato anche quest’anno al Bar Show, il più importante evento dell’industria del beverage e il mondo della mixology italiana che si svolge fino a oggi a Roma, all’interno del maestoso Centro congressi la Nuvola.

L’evento, che riunisce migliaia di brand e professionisti provenienti dal mondo del beverage e dell’hospitality, rappresenta un vivace punto d’incontro che connette l’intero settore ai consumatori più appassionati e consapevoli.

“La Calabria può contare su una presenza importante e consolidata nel mercato degli amari e degli spiriti – afferma l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo – grazie a un sistema di aziende e produzioni che negli anni ha saputo conquistare spazi significativi sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale. Il Bar Show è quindi una vetrina particolarmente qualificata per rafforzare questa presenza e far conoscere a un pubblico di operatori e professionisti la ricchezza e la varietà dell’offerta calabrese”.

Amari, liquori e distillati calabresi protagonisti della mixology

Nei 10mila mq di esposizione, a rappresentare la Calabria al Roma Bar Show una propria collettiva di 17 aziende, espressione di differenti realtà produttive e territoriali della regione: imprese consolidate e realtà innovative, distillerie, produttori di liquori, infusi, amari e specialità destinate a essere valorizzate anche attraverso il mondo della mixology.

La presenza della Calabria si è articolata in due distinti spazi, concepiti con funzioni complementari: un’area mixology dedicata alla preparazione e presentazione di cocktail realizzati attraverso l’utilizzo e la valorizzazione dei prodotti delle aziende calabresi ed un’area Dj Set ha una funzione maggiormente narrativa e istituzionale.

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