Scuole in Calabria, il Garante dei disabili: ‘L’inclusione richiede organizzazione, presenza e responsabilità’

Il caldo forse ci dà una tregua e domani la Calabria ufficialmente riapre le sue scuole, accogliendo tutti gli studenti per un nuovo anno che segna una ripartenza attesa e condivisa.

Un momento che richiama il valore dell’inclusione, del diritto allo studio e della responsabilità educativa, per unire istituzioni, comunità scolastiche e famiglie.

Il messaggio del Garante per l’inizio dell’anno scolastico

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, l’Avv. Ernesto Siclari, rivolge un pensiero particolare alle ragazze e ai ragazzi con disabilità, sottolineando l’importanza di garantire loro un percorso scolastico pieno, sicuro e rispettoso delle esigenze individuali:

“Il 15 settembre è il giorno in cui la Calabria torna a credere nella scuola come luogo di crescita, di relazioni e di futuro. Auguro a tutti gli studenti un anno sereno e ricco di scoperte. Un augurio che rivolgo con particolare attenzione agli studenti con disabilità, che devono trovare nelle nostre scuole ambienti accessibili, accoglienti e capaci di valorizzare ogni talento”.

Siclari richiama l’impegno delle istituzioni nel garantire continuità nei servizi di supporto:

“L’inclusione richiede organizzazione, presenza e responsabilità. L’Ufficio riceve decine di richieste e di segnalazioni ogni settimana e molte di queste riguardano problemi riscontrati dentro gli istituti scolastici. Compito delle Istituzioni tutte è vigilare affinché ogni studente riceva ciò a cui ha diritto: assistenza adeguata, strumenti idonei e una comunità scolastica pronta ad accompagnarlo lungo il percorso formativo, mettendo sul campo elasticità, sensibilità e rispetto della dignità umana”.

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Il ringraziamento alle famiglie e al personale scolastico

Il Garante rivolge infine un ringraziamento alle famiglie, ai dirigenti, ai docenti e al personale scolastico:

“Il vostro lavoro è decisivo. La scuola riparte grazie a voi, alla vostra dedizione e alla vostra capacità di costruire ogni giorno un ambiente educativo che accoglie e sostiene”.

Buon anno scolastico, Calabria.