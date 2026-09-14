Scuole in Calabria, il Garante dei disabili: ‘L’inclusione richiede organizzazione, presenza e responsabilità’
Il messaggio di Ernesto Siclari per una ripartenza all’insegna di inclusione, accessibilità e responsabilità educativa
14 Settembre 2026 - 15:13 | Comunicato Stampa
Il caldo forse ci dà una tregua e domani la Calabria ufficialmente riapre le sue scuole, accogliendo tutti gli studenti per un nuovo anno che segna una ripartenza attesa e condivisa.
Un momento che richiama il valore dell’inclusione, del diritto allo studio e della responsabilità educativa, per unire istituzioni, comunità scolastiche e famiglie.
Il messaggio del Garante per l’inizio dell’anno scolastico
Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, l’Avv. Ernesto Siclari, rivolge un pensiero particolare alle ragazze e ai ragazzi con disabilità, sottolineando l’importanza di garantire loro un percorso scolastico pieno, sicuro e rispettoso delle esigenze individuali:
“Il 15 settembre è il giorno in cui la Calabria torna a credere nella scuola come luogo di crescita, di relazioni e di futuro. Auguro a tutti gli studenti un anno sereno e ricco di scoperte. Un augurio che rivolgo con particolare attenzione agli studenti con disabilità, che devono trovare nelle nostre scuole ambienti accessibili, accoglienti e capaci di valorizzare ogni talento”.
Siclari richiama l’impegno delle istituzioni nel garantire continuità nei servizi di supporto:
“L’inclusione richiede organizzazione, presenza e responsabilità. L’Ufficio riceve decine di richieste e di segnalazioni ogni settimana e molte di queste riguardano problemi riscontrati dentro gli istituti scolastici. Compito delle Istituzioni tutte è vigilare affinché ogni studente riceva ciò a cui ha diritto: assistenza adeguata, strumenti idonei e una comunità scolastica pronta ad accompagnarlo lungo il percorso formativo, mettendo sul campo elasticità, sensibilità e rispetto della dignità umana”.
Il ringraziamento alle famiglie e al personale scolastico
Il Garante rivolge infine un ringraziamento alle famiglie, ai dirigenti, ai docenti e al personale scolastico:
“Il vostro lavoro è decisivo. La scuola riparte grazie a voi, alla vostra dedizione e alla vostra capacità di costruire ogni giorno un ambiente educativo che accoglie e sostiene”.
Buon anno scolastico, Calabria.
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