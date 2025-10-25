Statale 106, Campana: ‘Il governo taglia 50 milioni col silenzio complice di Occhiuto’

«Sui cantieri imminenti e quelli che saranno avviati nei mesi prossimi relativi al riammodernamento a quattro corsie della statale 106, tra Sibari e Rossano e tra Crotone e Catanzaro, c’è da fare molta attenzione. Il governo col gioco delle tre carte taglia, sottrae, depaupera le regioni meridionali spargendo fumo negli occhi. Altro che “prima il Sud” di meloniana memoria. Ed anche la Regione, benché il Dna in comune, dovrà vigilare perché non si sottraggano ulteriori fondi».

È l’allarme lanciato da Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde–Verdi/AVS, che denuncia la possibilità di nuovi tagli nascosti dal governo nella Manovra economica.

Campana: “La statale 106 è un’opera fondamentale per la Calabria”

«La statale 106 per i calabresi è opera primaria, fondamentale. Occhiuto – dichiara Campana – si diverte a dire di aver speso più soldi sull’arteria che tutti i suoi predecessori messi insieme, ma dimentica volutamente che se non fosse stato per un ministro di centrosinistra (Toninelli, del M5S), che ha inserito l’arteria tra le opere commissariate stanziando i primi miliardi, a quest’ora anche lui come gli altri potrebbe dedicarsi al tressette a perdere. D’altronde siamo abituati alle sue assunzioni di primogeniture».

Campana invita alla massima vigilanza sulle risorse destinate all’ammodernamento dell’importante arteria stradale, ricordando come la 106 rappresenti per la Calabria un’infrastruttura strategica per la mobilità, la sicurezza e lo sviluppo economico del territorio.

“Occhiuto deve fare il mastino da guardia”

«Ci auguriamo che sulla statale 106 il riconfermato governatore sia un mastino da guardia – aggiunge Campana –. Se poi sarà così bravo da reperire gli altri 5 miliardi necessari alla realizzazione della tratta Sibari–Crotone, e poi gli altri 10 (almeno) per concludere le tratte a sud di Catanzaro, solo allora potrà dire “più io che in 40 anni”».

Campana sottolinea come la continuità dei finanziamenti sia essenziale per garantire la completa realizzazione dell’opera, che rappresenta da decenni una priorità infrastrutturale per la regione.

“Tagli da 49,5 milioni di euro nella Legge di Bilancio”

«Purtroppo per lui – conclude Campana – dovrà per il momento incassare dai suoi compari al governo un taglio di 49,5 milioni di euro destinati alla statale 106 per l’anno 2027, previsti nella Legge di Bilancio. Un bell’esordio per la nuova amministrazione regionale e, se il buongiorno si vede dal mattino…».

Un commento amaro che evidenzia, secondo il portavoce di Europa Verde, la contraddizione tra gli annunci politici e la realtà delle risorse effettivamente stanziate per il Sud e per la Calabria.