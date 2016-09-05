‘Calabria Ti amo’ il nuovo libro di Francesco Cirillo

Francesco Cirillo, scrittore e giornalista ambientalista, rompe gli schemi e presenta il suo ultimo lavoro al Festival del Peperoncino di Diamante con un libro davvero piccante.

Cos’è la guida Calabria Ti amo

Si intitola “Calabria Ti amo” edito dalle edizioni Erranti di Cosenza. Il libro diviso in quattro capitoli rappresenta una guida unica della Calabria. Una guida erotica che paragona la bellezza del posto al sesso. Circa 50 luoghi bellissimi e quasi sconosciuto della Calabria visitati dallo scrittore e descritti nella propria bellezza. Nei luoghi della bellezza ecco il sesso con la propria compagna o il proprio compagno. Un invito a visitare i luoghi della Calabria stimolando la fantasia dei visitatori e naturalmente le loro fantasie sessuali. Nella guida anche l’indicazione e la ricerca sulla letteratura erotica calabrese molto ricca di personaggi spesso perseguitati per il loro ardire. Cirillo li ha scovati paese per paese e ne presenta i personaggi e ciò che hanno prodotto. Ecco la storia di Donnu Panto di Aprigliano, di Ciminà di Vibo, del brigante innamorato. Paese per paese Cirillo invita a scoprire luoghi che non fanno parte delle mete turistiche ufficiali, scoprendo una bellezza ancora esistente nella nostra regione. Cirillo quasi vuole farsi perdonare dei suoi libri precedenti. Libri che lo hanno portato a ricevere il Luigiano d’Oro nel 2005 per le sue inchieste scottanti quali quella sulle navi dei veleni, dei rifiuti tossici sotterrati, degli operai morti di tumore alla Marlane. Viaggi dell’orrore nella Calabria della ‘ndrangheta, della massoneria, dei politici corrotti.

“Calabria ti amo” verrà presentato da Enzo Monaco patron del festival del peperoncino e autore della prefazione del libro che ha innescato una vivace polemica con l’autore riguardo all’uso delle mutandine. Una polemica che si ripercuoterà sicuramente durante la presentazione, alla quale sarà presente l’attrice Ramona Badescu. Dichiarazione dell’autore: Dopo “Calabria ti odio” libro inchiesta sui mali della Calabria edito dalla casa editrice Coessenza, ho voluto con questo libro evidenziare le bellezze ancora esistenti e quasi sconosciute della nostra regione. Personaggi storici, poeti, scrittori famosi e meno famosi sono stati scandagliati da me visitando i loro paesi d’origine. Ho scoperto una realtà nuova fatta di racconti erotici e romanzi piccanti messi all’indice dal bigottismo imperante nella nostra terra. Da noi è più facile parlare di ‘ndrangheta e massoneria che di sesso. Per questo ho voluto innestare in ogni luogo la ricerca della bellezza e dell’erotismo insito nella bellezza stessa, immaginando incontri d’amore, atti impuri e qualche scostumatezza. Tutto in nome della nostra Calabria. ” Ma la serata piccante non finisce qui. In un apposito stand verranno presentati i dipinti originali realizzati da Francesco Cirillo e che fanno parte di un capitolo finale del libro. Opere davvero piccanti , tanto che l’organizzazione del festival ha deciso, per evitare polemiche di vietarne l’accesso ai minori di 18 anni. A tutti i partecipanti degustazione di gelato alla ‘nduja a cura della Gelateria Lo scoglio. Appuntamento quindi mercoledi’ 7 settembre alle ore 21 Lungofiume Sponda Destra- Foce Torrente Corvino.