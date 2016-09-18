‘Calabria ti amo’ il libro-riscatto di Francesco Cirillo

Scrittore e giornalista, Francesco Cirillo è da sempre impegnato nella difesa del territorio, anche quando questa va un po’ a discapito della sua stessa terra. Testimonianza perfetta è il suo primo libro “Calabria ti odio”, dove l’autore cerca di spiegare il difficile rapporto che molti hanno con questa regione, anche gli stessi abitanti.

Ma se nella sua prima opera, Cirillo ha narrato la storia di una Calabria fatta di inquinamenti, di speculazioni edilizie, di opere abbandonate, di traffici illeciti, nel suo nuovo libro, lo scrittore si concentrerà sul lato “buono” di una regione un po’ difficile come la nostra; un lato che spesso viene sottovalutato, se non del tutto dimenticato.

Un libro riscatto sul lato buono della Calabria

“Calabria ti amo” costituisce quindi un vero e proprio libro riscatto, dove il giornalista tenta con tutti i suoi sforzi di dare un taglio al passato, creando un’opera innovativa, che lascerà il lettore a bocca aperta.

Il libro costituisce infatti una guida complementare alle altre guide, assolutamente unica nel suo genere; ci troviamo infatti di fronte ancora una volta ai meravigliosi paesaggi, rivisitati in un’altra chiave di lettura.

Cirillo parla infatti anche e soprattutto di sesso, o meglio di come fare sesso nei luoghi che vengono descritti. Questa è la genesi dell’opera contenente una sorta di “peccato originale”. L’eros dunque è l’elemento di mediazione, che diventa secondario nella maggior parte dei casi, a volte forzato, vero e autentico solo quando è il filo conduttore di racconti autobiografici.

Cinquanta luoghi sconosciuti della Calabria

Cosi come nel precedente libro erano 50 le storie narrate, in questa nuova versione della Calabria, Cirillo presenta 50 magnifici luoghi, per lo più sconosciuti della nostra terra, dove, grazie alla sua bravura è stato in grado di far emergere cose che nessuna guida turistica vi potrà mai dire.

Si tratta quindi di una vera e propria full immersion nella letteratura erotica calabrese, un viaggio fra quegli autori sconosciuti e spesso disprezzati per aver “osato”.