Referendum giustizia, Forza Italia per il ‘sì’: tour regionale nel weekend

Tra meno di 20 giorni l’Italia andrà alle urne per esprimersi su una riforma che riguarda uno dei pilastri fondamentali dello Stato: la Giustizia. Forza Italia non ha mai nascosto di ritenere la separazione delle carriere dei magistrati un cambiamento che può incidere in favore dei diritti dei cittadini, consegnando al Paese un sistema giudiziario più imparziale, più efficiente e più equilibrato.

Il Referendum costituzionale sulla Giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, rappresenta dunque un appuntamento cruciale per Forza Italia e per tutto il CentroDestra, impegnati da tempo su ogni territorio per spiegare le ragioni del SÌ.

A tal fine, dopo aver promosso numerose iniziative e favorito la nascita di Comitati Cittadini per il SÌ nelle principali realtà della regione, la Segreteria regionale di Forza Italia Calabria – di concerto con i Segretari provinciali di ciascun territorio – ha inteso organizzare un tour azzurro totalmente dedicato alla campagna referendaria, che nel weekend attraverserà tutte le province, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il dialogo con i cittadini e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una scelta che segnerà il futuro dell’Italia.

Il tour “CALABRIA SÌ” in tutte le province

Questo il calendario degli appuntamenti di “CALABRIA SÌ”:

Venerdì 6 marzo, ore 11, Catanzaro , Sala Giunta – Palazzo della Provincia;

, Sala Giunta – Palazzo della Provincia; Venerdì 6 marzo, ore 18, Crotone , Hotel Lido degli scogli;

, Hotel Lido degli scogli; Sabato 7 marzo, ore 10:30, Cosenza , Salone degli specchi – Palazzo della Provincia;

, Salone degli specchi – Palazzo della Provincia; Sabato 7 marzo, ore 16:30, Lamezia Terme (CZ) , Chiostro San Domenico;

, Chiostro San Domenico; Domenica 8 marzo, ore 10:30, Reggio Calabria, Sala “F. Monteleone” – Consiglio regionale della Calabria.

I protagonisti della campagna referendaria per il SÌ

Agli eventi di “CALABRIA SÌ!” parteciperanno dirigenti di partito, amministratori locali, sindaci, consiglieri e assessori regionali, parlamentari, il Segretario regionale e Vice Capogruppo alla Camera dei Deputati, On. Francesco Cannizzaro, il Presidente della Regione Calabria e Vice Segretario nazionale, On. Roberto Occhiuto, il Vice Ministro alla Giustizia, Sen. Francesco Paolo Sisto, il Vicepresidente della Camera dei Deputati e Responsabile della campagna per il SÌ alla riforma della giustizia, On. Giorgio Mulè.

La cittadinanza è invitata a partecipare a ciascuna delle iniziative.