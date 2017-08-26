Il Calajunco Art & Beach club torna con Special Guest Dj Chris Bowl
Dopo i Dark Polo Gang, il Calajunco Art & Beach Club ospita sabato 26 agosto il dj napoletano Chris Bowl: ingresso esclusivamente su invito
26 Agosto 2017 - 16:11 | di Eva Curatola
Le sorprese targate Calajunco Art & Beach Club non finiscono mai.
Dopo il successo di giovedì 24 Agosto, che ha visto protagonisti i Dark Polo Gang, lo stabilimento balneare più elegante e raffinato di Reggio Calabria torna con un altro Special Guest.
Protagonista della serata di oggi, sabato 26 Agosto, Chris Bowl, il dj napoletano unico nei suoi dj set super energici e carichi di emozioni.
Bowl è pronto a far danzare il Calajunco con le sue tecniche di miscelazione e giochi musicali imparagonabili.
Ad accompagnare il dj napoletano in questa serata sotto le stelle, Dj Enzo Romeo, Claudio Miccichè e Dock Condello.
L’ingresso alla serata è previsto esclusivamente su invito. Tutti ospiti del Calajunco Art & Beach Club entro 00:45.
PrepareteVi per il grande evento! Sabato 26 Agosto al Calajunco Art&Beach Club!
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