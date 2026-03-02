Calcio a 5: la Cadi Futura si prepara per l’ottavo di Coppa vincendo in campionato

Un buon modo per rodare uomini e mezzi in vista della post-season e per il big match di Coppa Italia in arrivo a risultato del campionato già acquisito.

La Cadi Antincendi Futura vince ancora in Under 19 facendo prevalere il fattore campo del Palattinà, contro la seconda forza del girone, la Gallinese. Tanta differenza in classifica tra le due compagini.

48 punti per i giallo-blu di Mister Scopelliti, 32 per la Gallinese.

Entrambe le squadre hanno giocato rodando tutto il roster, preservando tanti atleti in vista dei rispettivi e decisivi impegni.

La cronaca: cuore e reazione

L’avvio di gara ha visto la Gallinese chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-3. Una frazione contratta che però ha fatto da preludio alla travolgente reazione gialloblù nella ripresa. Al rientro in campo, la Futura ha cambiato marcia, ribaltando il risultato e mettendo in mostra un gioco corale di alto livello.

Protagonisti in luce

Tra le note più liete della giornata c’è sicuramente il ritorno al gol del capitano, Gabriele Squillaci. Ottime indicazioni sono arrivate anche da Valentino Actis ed Aiello autori di una prestazione solida che conferma la crescita costante di tutto il collettivo. In gol Zagari con una doppietta e Romeo con una tripletta.

Questa vittoria carica l’ambiente in vista di un appuntamento cerchiato in rosso sul calendario. Lunedì 2 marzo alle ore 17:30, i ragazzi di Mister Scopelliti saranno attesi da una sfida di vitale importanza. Con il morale a mille e un gruppo così compatto, l’obiettivo è continuare a sognare in grande.

È tutto pronto per l’ottavo di finale nazionale della Coppa Italia che si giocherà con la formula “dentro o fuori” in una sfida secca in casa dell’avversario di sempre in questi anni in questa tipologia di appuntamenti, la Meta Catania. Calcio d’inizio al Palacatania alle ore 17 e 30.

I campioni di Calabria ci proveranno!

Il tabellino

Cadi Antincendi Futura-Gallinese 6-3

(Zagari, Romeo, Zagari, Romeo, Romeo, G.Squillaci)