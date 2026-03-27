Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura vince il girone Under 17

Missione compiuta. La Cadi Antincendi Futura passa il turno e vince il girone iniziale del campionato Under 17.

Un percorso di crescita importante, fatto di allenamenti, gioco di squadra e grande voglia di vincere.

Vittoria determinata.

Servivano i tre punti per festeggiare al primo posto. Successo a Melito Porto Salvo in casa della Calcistica Spinella.

Tre gol di Turiano, tre di Aktis, uno di Honorio ed uno di Mannino, uniti alle segnature di Crea e la doppietta di Aiello chiudono i conti sul 2 a 11.

Si attendono, adesso, le prossime tappe di spareggio per provare a cavalcare sogni e crescita di un gruppo che sta regalando grandi soddisfazioni.