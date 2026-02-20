Calcio a 5: la Cadi Futura si prepara alla partitissima. Obiettivo play off

Partitissima in programma al Palattinà di Lazzaro.

Novità su giorno ed orario: i giallo-blu scendono in campo in chiave inedita al sabato alle ore 18.

Operazione aggancio per la Cadi Antincendi Futura che ospita la terza forza del torneo, la blasonata S.s. Lazio.

Incredibili i ricordi, dal memorabile gol di Alessandro Squillaci ai tempi della Serie A2 e non solo.

Oggi, i giallo-blu arrivano all’impegno in un momento florido e propositivo: tanti risultati positivi in sequenza ed una gara, quella persa in Coppa Italia al Palatedeschi in casa della capolista Benevento,che ha regalato tantissime conferme e la prova che, il gruppo allenato da Tonino Martino ed Humberto Honorio ha tantissimo da dire in questa corsa PlayOff.

37 punti per i bianco-celesti, 34 per i padroni di casa (in attesa della sentenza per il ricorso fatto, post sfida contro Pescara, che avrà esito il prossimo lunedì).

6-3 nella gara di andata dove, non bastarano la doppietta di Pizetta ed il gol di Honorio.

Zoom sull’avversario:In porta c’è Tiziano Gatto.

Nardacchione, Dal Lago, Pilloni, il Capitano Lupi, il mancino Gilbert, Caique da Silva ex Roma, il giovanissimo Fiorini, il laterale Dominguez, ottimo nell’uno contro uno, Portuga, compongono un roster di prim’ordine allenato da Mister Grassi, ex massima serie ai tempi del Lido di Ostia.

Classica diretta sul canale della Divisione Nazionale Calcio a 5.

Arbitrano Ugo Ciccarelli di Napoli, Emilio Viviani di Nocera Inferiore con Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme al cronometro.