Calcio a 5 femminile. Annullato il quadrangolare benefico di Terni

Non si farà il torneo benefico di Pasqua a Terni il 13 aprile: allo stesso avrebbero dovuto partecipare Ternana, Lazio, una rappresentativa di giocatrici straniere in Italia con il Norcia e la Royal Team Lamezia. La causa è dovuta alle recenti vicende della Ternana, che ha annunciato due giorni fa addirittura il ritiro dal campionato di Serie A Elite per protesta avverso le decisioni del giudice sportivo contro la stessa società umbra.

“Purtroppo e a malincuore – spiega Eugenio Mercuri, che si era già calato nell’organizzazione dell’evento – siamo costretti a rinunciare ad una manifestazione a cui tenevamo molto, e con noi anche le ragazze del Norcia che abbiamo ospitato qui alle Final Eight, e che erano entusiaste di questo quadrangolare. Le ultime vicissitudini però riguardanti la Ternana e la Divisione Calcio a 5, non consentivano lo svolgimento di un torneo che avrebbe dovuto essere gioioso e carico di significati umani e morali. E’ evidente che tali fini mal si sarebbero conciliati con le problematiche esistenti. Dispiace certo, l’auspicio è che tutto si ricomponga per il bene del calcio a 5 e magari riproporre in futuro quello che sarebbe stato un magnifico evento non solo benefico e solidale, quanto anche promozionale per l’intero movimento del futsal”.