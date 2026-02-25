Calcio a 5: prosegue la striscia vincente della Cadi Futura Under 17
25 Febbraio 2026 - 09:25 | Comunicato
Undicesimo successo. Trentatré punti in classifica. Leadership in un campionato che ha ancora deve emanare i suoi verdetti.
La Cadi Antincendi Futura in formato Under 17 vince ancora, conferma la propria imbattibilità.
Tutto nel primo tempo al Palattinà nella gara giocata e vinta contro la Maestrelli.
Pavone, la doppietta di Mannino, Crea ed Actis in gol.
Nel prossimo turno i giallo-blu di Mister Scopelliti giocheranno in trasferta, il 5 marzo in casa del Boca Pellaro.
Il tabellino
CADI ANTINCENDI FUTURA-MAESTRELLI CALCIO A 5, 5-0
(Pavone, Mannino, Mannino, Crea, Actis)