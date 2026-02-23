Calcio a 5: colpo esterno della Futura Under 19. Continua la serie vincente

Travolgente il giovane Melito autore di sei gol

Con il primo posto già in cassaforte, in rodaggio in vista dei prossimi impegni, l’Under 19 della Cadi Antincendi Futura emula la prima squadra, straordinaria in A2 Elite contro la Lazio e continua la propria serie vincente.

Termina 9 a 12 una gara divertente con una pioggia di gol. Melito re della mattina in casa della Duelle Futsal Cetraro. Grandi indicazioni per il Mister Peppe Scopelliti da parte di tutto il gruppo contro una mai arrendevole formazione locale.

7 a 5 per la Cadi Antincendi Futura al termine del primo tempo.

In gol Vitinho, Romeo, Turiano (tripletta), Pavone, accanto ad un Melito in formato maxi autore di ben sei realizzazioni. Tanto spazio per i giovanissimi 2010 della capolista che si prepara così agli impegni successivi in Coppa e campionato.

Il tabellino

Duelle Futsal Cetraro-Cadi Antincendi Futura 9-12

(Vitinho, Melito, Melito, Melito, Romeo, Melito, Melito, Turiano, Turiano, Pavone, Melito, Turiano).