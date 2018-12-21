Giornata festosa ed entusiasmante per i tanti alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Rogliano’ guidato dal Dirigente Scolastico Aldo Trecroci quella di mercoledì scorso. Nell’ambito del progetto “Valori in rete”, sotto l’egida del Settore Giovanile Scolastico della Figc di Catanzaro rappresentato dai tecnici Massimo Costa e Giuseppe Luciano, si è svolto un torneo natalizio di calcio a 5 in cui la squadra di futsal dell’Istituto ha ricevuto la gradita sorpresa della visita della Royal Team Lamezia. Il presidente Nicola Mazzocca e il team manager Pierluigi Fragale hanno presenziato all’evento con parte della Royal rappresentata da Kale, Furno, Saraniti, Di Piazza e Siciliano.

Il fair play nelle parole del docente Russo

“Nello sport non conta solo il risultato ma anche il fair play, la correttezza nella condotta di gara, lo stare bene in gruppo ed il tifo corretto da parte degli appassionati sugli spalti”, così il docente di educazione fisica dell’Istituto Comprensivo, Leonildo Russo nonché referente dell’anzidetto progetto. “Le ragazze – ha continuato Russo – sono state contente della sorpresa della Royal e sicuramente cercheranno di emulare le loro gesta, chissà magari un giorno pure in Serie A”. E sabato 29 dicembre, la Royal Team Lamezia sarà ancora a Rogliano (dopo il match con la Ternana) per la sua gara ‘interna’ di campionato contro Montesilvano. A tal proposito si prevede una massiccia partecipazione di tutta la scolaresca roglianese, insomma il ‘freddo’ palasport di Rogliano si trasformerà in un’augurabile bolgia di calore ed entusiasmo per Furno&compagne.

Alla significativa mattinata di Rogliano hanno partecipato pure la vice preside Franca Bartucci e il delegato provinciale del Coni di Cosenza, Francesca Stancati. L’anzidetto Istituto Comprensivo durante l’anno scolastico propone anche il progetto Figc “Ragazze in gioco”, prevedendo nel programma proprio la disciplina del calcio a cinque, una vera e propria novità con un relativo torneo scolastico. Insomma una scuola media all’avanguardia nello sport ed in particolare nel futsal. “Siamo lieti dell’ospitalità della città di Rogliano che ringraziamo sempre l’accoglienza, ovvio che però speriamo presto di tornare al PalaSparti per far vivere alla nostra tifoseria le emozioni della serie A”, così il presidente Mazzocca della Royal.

Gli allenamenti della Royal prima della pausa natalizia

Intanto oggi ultima seduta per la Royal a Maida prima del ‘rompete le righe’ natalizio. Si riprenderà giovedì 27 dicembre in vista del match con Montesilvano.