Calcio a 5: per il talentuoso Turiano arriva il rinnovo con la Cadi Futura

Il giovane pivot, dopo la scintillante convocazione in Nazionale Under 19, ha ufficialmente rinnovato il suo legame con la società gialloblù, che punta su di lui per il prossimo campionato di A2 Elite. Un segnale di continuità e fiducia reciproca.

Non solo convocazioni azzurre. Per Domenico Turiano si apre un nuovo, importante capitolo in maglia gialloblù. La Cadi Antincendi Futura ha infatti ufficializzato il rinnovo dell’accordo con il giovane talento reggino, che continuerà a vestire i colori della società anche per la prossima stagione di A2 Elite.

Una scelta che conferma la piena fiducia della dirigenza nei confronti del classe 2010, già protagonista di un percorso di crescita straordinario che l’ha portato a guadagnarsi la recente convocazione in Nazionale Under 19 da parte del Tecnico Federale Vanni Pedrini per il raduno di Cesenatico.

La conferma di Turiano in prima squadra rappresenta per la Futura non solo un investimento sul presente, ma anche una scommessa sul futuro, visto che il giovane calcettista ha dimostrato di potersi misurare con giocatori ben più esperti, come già evidenziato durante la KINTO Future Cup.

Oggi, quella stessa determinazione e quella stessa qualità verranno messe al servizio della Cadi Antincendi Futura in un campionato di A2 Elite che si preannuncia ricco di sfide.

L’anno scorso ha già avuto modo di allenarsi per tutta la stagione con la squadra capitanata da Jean Carlos Cividini ed ha anche esordito e trovato minutaggio anche nella sfida decisiva contro Giovinazzo.

Insieme ai suoi compagni, invece, sotto la guida del suo compagno di squadra Peppe Scopelliti ha vinto il bronzo italiano a Guastalla, con la Cadi Antincendi in versione Under 17.

Oggi, sotto la guida del tecnico Sylvio Rocha, non vede l’ora di crescere, migliorare e farsi trovare pronto.