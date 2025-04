Calcio a 5 Under 19: la Futura strapazza il Soverato e vola in finale

Un monologo in campo e una grande prova di tutto il collettivo di mister De Stefano

La Futura Under 19 scrive un’altra pagina di importante, centrando la finale del campionato regionale dopo un autorevole vittoria per 7-0 contro il Soverato Futsal al Palattinà di Lazzaro. Una prestazione dominante, che conferma la bontà del progetto societario e la serietà del lavoro svolto in stagione.

Dall’inizio alla fine, la squadra di casa ha dettato il ritmo del gioco, giocando un futsal fluido e incisivo. I gol non si sono fatti attendere grazie alle doppiette di Vitinho ed Azzarà, ed i gol di Tripodi, Caserta e Squillaci.

Domenica 4 maggio 2025, sul campo della Pirossigeno Cosenza, la squadra affronterà l’ultimo atto del torneo regionale con l’obiettivo di alzare nuovamente il trofeo così come accadde nella passata stagione. Un traguardo che coronerebbe una stagione già ricca di soddisfazioni.

Il tabellino

Futura Under 19 – Soverato Futsal 7-0 Marcatori: Azzarà (2), Vitinho (2), Tripodi, Squillaci, Caserta.