Calcio: dopo due anni di assenza torna in panchina Alfredo Aglietti

Dopo oltre due anni di assenza, Alfredo Aglietti torna a sedere su una panchina. La nuova avventura riparte dalla Vis Pesaro, formazione di Serie C che ha deciso di affidarsi alla sua esperienza dopo l’esonero di Andrea Gennari. Il tecnico toscano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Trova una squadra ultima in classifica, con appena quattro punti conquistati nelle prime nove giornate. L’ultima esperienza di Aglietti risale al 2024, quando venne chiamato dal Lecco in Serie B per tentare di risollevare una situazione già complicata. Un’avventura durata appena sette partite, con due soli punti conquistati e il conseguente esonero.

Aglietti e la Reggina, due storie molto diverse

Il nome di Alfredo Aglietti è legato anche alla Reggina, dove ha vissuto due esperienze profondamente diverse. Da calciatore è stato uno degli attaccanti più prolifici e apprezzati della storia recente amaranto: due stagioni, 38 reti e una promozione in Serie B, numeri che gli hanno garantito un posto speciale nei ricordi dei tifosi.

Decisamente meno fortunato il ritorno a Reggio Calabria nelle vesti di allenatore, nella stagione 2021-2022. L’inizio era stato molto promettente, con una squadra capace di conquistare risultati importanti e di affacciarsi nelle zone alte della classifica, alimentando entusiasmo e aspettative. Poi l’improvviso crollo. Sei sconfitte in sette partite, cinque consecutive, fino al pesantissimo 0-4 subito al Granillo contro l’Alessandria, risultato che il 13 dicembre 2021 sancì la fine della sua esperienza sulla panchina amaranto.

Adesso una nuova occasione a Pesaro, società che in passato ha avuto come protagonista un altro ex Reggina, Roberto Stellone, protagonista di una miracolosa salvezza, ottimi risultati e nonostante un contratto prolungato fino al 2030, la decisione consensuale di separarsi. Per Aglietti la possibilità di rimettersi in gioco, questa volta in Serie C, dopo le ultime esperienze poco fortunate tra Reggina, Brescia e Lecco. L’obiettivo immediato è invertire la rotta di una squadra in grande difficoltà e provare a conquistare la salvezza.