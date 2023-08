Calcio: Antonio Arigò vestirà ancora la maglia del Bocale ADMO

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare che il calciatore Antonio Arigò proseguirà la sua avventura in biancorosso.

Classe 2001, Arigò si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione portandosi dietro un bagaglio sostanzioso conquistato negli ultimi due anni, durante i quali è stato un grande protagonista con la maglia del Bocale. Terzo anno al “Pellicanò” per lui, che nel profondo rinnovamento di questo mercato è rimasto un punto fermo della squadra voluta da mister Saviano, proprio il tecnico che due estati fa lo portò in biancorosso dopo averne conosciute le grandi qualità, tanto tecniche quanto umane, nel settore giovanile della Reggina. Arigò ha ricambiato la fiducia del Bocale con due annate di alto livello: ben 4 i gol segnati nella stagione 2021/2022, con tanto di doppietta determinante contro il Cotronei Caccuri; 2 invece le firme nella stagione 2022/2023, il gol-partita con lo StiloMonasterace e una con l’Acri. Centrocampista dal grande cuore e dall’indomabile coraggio, combattente dai piedi buoni e in possesso di una personalità caparbia, è stato tra i calciatori più impiegati nell’ultima stagione, andando in campo 30 volte tra campionato, coppa e playout, per un totale di 2267′ giocati.

Ad Antonio, il Bocale Calcio ADMO augura di vivere l’ennesima stagione da protagonista, con la consueta grinta e determinazione!

Confermato anche Pietro Marino

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare che il calciatore Pietro Marino proseguirà la sua avventura in biancorosso.

Classe 1986, Marino è alla sua seconda stagione a Bocale, dopo una prima da grande protagonista a guardia dei pali di una delle migliori difese dell’Eccellenza. Nelle sue 33 presenze stagionali tra campionato, coppa e playout, ha collezionato 2991′ in campo, il più presente in assoluto, e ben 13 “cleen sheets”, guidando con esperienza e personalità un reparto difensivo spesso impenetrabile, che ha trovato più volte nei suoi guantoni una granitica garanzia. Il curriculum di Marino parla per lui e ci racconta di un esordio in Serie A il 31 maggio 2009 con la maglia della Reggina, con la quale giocò poi nelle successive stagioni di Serie B. Un passaggio da Cosenza e Barletta, prima di volare a Malta dove vinse il titolo di campione nazionale con la maglia del Valletta nel 2014, debuttando poi nei preliminari di Europa League dove il club maltese eliminò i campioni di San Marino del La Fiorita, venendo poi battuto dai bielorussi del FC Minsk. Terminata l’avventura a Malta, Marino fece ritorno in Calabria giocando negli anni successivi con Vigor Lamezia, Corigliano e Reggiomediterranea, prima di una nuova avventura “estera” a difesa dei pali del Faetano, nel campionato di San Marino, sua ultima tappa prima di indossare la maglia del Bocale, con grande onore, passione, sacrificio e rispetto. Tutti elementi che siamo certi di rivedere ancora una volta portati in campo da un grande portiere, ma soprattutto da un grande uomo, che dall’alto dei suoi 202 centimetri guiderà ancora una volta con saggezza e personalità la difesa biancorossa.

A Pietro, il Bocale Calcio ADMO augura di vivere una stagione di grandi e prestigiosi risultati!