In attesa di capire quello che succederà tra qualche ora, con la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni riguardo i ripescaggi e quindi avere un assetto definitivo sulla prossima composizione del girone C della serie C, si ipotizzano possibili candidate alla vittoria del campionato.

Tra queste appunto il Catania che, come detto, conoscerà il proprio destino a breve. Immediatamente dopo, inserito nella lista delle favorite anche il Catanzaro mentre impossibile è non tenere conto di quanto fatto in questa sessione di calciomercato dalla Casertana. Una campagna acquisti sontuosa con gli arrivi tra gli altri dei vari Castaldo, D’Angelo, Zito, Blondett, Vacca, Mancino e soprattutto l’ultimo, il grande colpo Floro Flores (111 reti in carriera tra serie A e B).

Più di una ciliegina su una torta già di grande qualità che oggi autorizza a pensare che la formazione campana possa essere collocata quasi in cima alla lista delle squadre candidate alla vittoria del campionato.