Calcio: fiducia a Mimmo Toscano. Il Catania rinnova il contratto al tecnico reggino

Stima verso l'allenatore ma anche un messaggio chiaro ai calciatori e all'ambiente

Una partenza sprint con nove punti conquistati nelle prime tre gare, undici gol realizzati, nessuno incassato. Il cammino iniziale del Catania aveva fatto pensare a una schiacciasassi da subito, salvo poi essere ridimensionati da un inaspettato tonfo a Cosenza con il 4-1 per i silani e il pareggio interno contro il Sorrento che fino a quel momento aveva conquistato un solo punto.

Leggi anche

Oggi i rossoazzurri si trovano al terzo posto della classifica, distanti di cinque lunghezze dalla Salernitana capolista e a punteggio pieno, ma nonostante ciò, il patron Pelligra ha voluto rafforzare la posizione del tecnico Mimmo Toscano, rinnovando il contratto fino al giugno del 2027. Un attestato di stima che certamente diventa anche un messaggio verso l’ambiente e i calciatori.