Calcio e Covid 19: altri calciatori positivi annunciati dal Monza

Nuovi casi di positività al COVID-19, dopo i due già annunciati dal Monza questa settimana. Questo il nuovo comunicato diramato dal club brianzolo: “A.C. Monza informa che, dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. I tre calciatori sono completamente asintomatici, e come da normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio. Per tutti gli altri componenti della squadra, che sono risultati negativi ai tamponi, gli allenamenti continueranno come previsto dal protocollo federale“.

C’è un caso sospetto anche in casa Brescia e per questo motivo si è deciso per la momentanea sospensione degli allenamenti: “Brescia Calcio comunica che la seduta di allenamento di questa mattina è stata annullata a causa di un sospetto caso di positività. Il Club, nel rispetto di tutte le norme medico-sanitarie vigenti, sta effettuando i dovuti controlli. Non appena ci sarà la possibilità, i biancoazzurri riprenderanno la normale attività presso il Centro Sportivo di Torbole in vista del match di venerdì, ore 21, contro il Lecce“.