Calcio: la crisi del Locri. Il sindaco nomina Antonio Tropea come Commissario Straordinario

“Faremo quanto possibile e nelle nostre competenze, per non disperdere il patrimonio tecnico e sportivo dell’A.C. Locri 1909 e quello che la società amaranto rappresenta nel panorama calcistico calabrese. Per questi motivi è stato necessario affidare la gestione della crisi nelle mani di un Commissario Straordinario per provare a mantenere il titolo sportivo e quindi iscrivere la squadra nel campionato di Eccellenza“.

Con queste parole il Sindaco di Locri Giuseppe Fontana apre un nuovo fronte nella vicenda A.C. Locri 1909 dopo che il titolo sportivo è stato consegnato nelle sue mani con una PEC del 18 giugno 2025 da parte del Presidente Polifroni Virgilio Natale e con successive missive del 24 giugno 2025 contenenti le password di accesso al Portale LND e caselle mail. Lo stesso Sindaco si è subito messo in moto, segnando la giusta strada per provare a mantenere titolo sportivo, matricola e quindi iscrizione al massimo campionato regionale.

Ha individuato un Commissario Straordinario, nella persona del rag. Antonio Tropea, quale traghettatore, con la funzione di ricostruire la situazione contabile-debitoria, e quindi di verificare la possibilità di potenziali interlocutori interessati all’acquisizione del titolo sportivo.

“Appena ho ricevuto la comunicazione da parte del Presidente Polifroni e lo sblocco delle successiva formalità avvenute in data odierna, ho subito messo in moto la macchina “salva-Locri” superando l’empasse che si è venuto a creare da fine campionato ad oggi. La nomina di un Commissario Straordinario è l’unica nonché migliore soluzione per capire in che condizione si trova la società sportiva, e quindi sviluppare anche lo step successivo con l’instaurazione di relazioni con le parti interessate. Quale migliore figura se non quella di Antonio Tropea, persona di fiducia, grande conoscitore dell’ambiente calcistico e delle dinamiche dilettantistiche, dirigente di spessore e grandissimo tifoso del Locri. Non ho avuto nessun dubbio e sono sicuro che è la persona giusta nel posto e soprattutto nel momento giusto. Spero che, una volta chiarita la situazione debitoria, il neo Commissario riesca a trovare degli interlocutori per poter mantenere il titolo sportivo non disperdendo il grande patrimonio che questo rappresenta per l’intera città di Locri, anche se la situazione, da quelle che sono le prime risultanze, sembra essere

molto complicata e difficile da risolvere“.

Antonio Tropea, una volta ricevuta la nomina, che ha effetto immediato, si è già messo a lavoro per raggiungere nel breve tempo quegli obiettivi che tutti i tifosi amaranto si auspicano.