Calcio – Drago al Trapani? Sembrava fatta, ma tra il tecnico e la Reggina…

La Reggina sembrava ormai prossima a liberarsi di un contratto importante, quello del tecnico Massimo Drago. L’allenatore era ad un passo da Trapani che aveva individuato in lui l’uomo giusto per la risalita in classifica dopo l’ennesima sconfitta ed il penultimo posto in classifica. Invece, secondo quanto si apprende dal sito alfredopedulla.com, pare manchi l’accordo di risoluzione tra il tecnico e la società amaranto:

“Ll Trapani aveva deciso ieri sera di ripartire da Massimo Drago, l’allenatore scelto al posto dell’esonerato Baldini. La società aveva annunciato, nel corso di una conferenza stampa, il ballottaggio tra l’ex Reggina e Sottil. Ma dopo il parziale accordo di ieri sera, si è complicata la trattativa per liberare Drago. Il Trapani non aspetterà molto, poi andrà su Sottil o su un’altra eventuale soluzione. Intanto, tra la Reggina e Drago l’accordo per la risoluzione non c’è.