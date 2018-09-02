Titolare al debutto con il Livorno e subito a segno, ma il Pescara vince 2-1: la prima rete in Serie B di Toti Porcino, ex Reggina e Catania

Se possiedi delle qualità, le puoi esprimere in qualunque categoria. Che Toti Porcino ne abbia ed anche tante questo è fuori discussione, non a caso dopo le stagioni di alto livello con la maglia della Reggina e quei sei mesi con il Catania, scontato il passaggio dalla C alla B.

Ed oggi per lui è stato l’esordio assoluto con la maglia del Livorno, prima uscita stagionale anche per i toscani, dopo il turno di riposo programmato alla prima di campionato.

Per l’esterno reggino subito la maglia da titolare e subito il timbro su un match che però, sul piano del risultato non ha dato le stesse soddisfazioni. 2-1 il punteggio a vantaggio del Pescara con la rete dei labronici siglata appunto da Porcino, alla sua maniera.

Lancio in profondità di Diamanti e inserimento alle spalle del difensore con un piattone al volo alle spalle dell’estremo difensore adriatico. Grande gioia per la prima rete in serie B, piccola amarezza perchè combaciante con la sconfitta della sua squadra.

Comunque, bravo Toti!