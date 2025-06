Calcio femminile: per l’Athena Nike il bilancio è positivo

Il calcio femminile a Locri, una passione per tante ragazze. Era il primo agosto del 2024 quando due “matti visionari” come Carlo Alia e Ferdinando Armeni con altri amici hanno deciso di intraprendere un nuovo progetto sportivo come il calcio femminile.

Dopo due raduni ben 30 ragazze (nelle varie età) si sono avvicinate con passione al progetto, da lì la decisione di partire per questo nuovo viaggio che ha portato l’Athena Nike Locri a intraprendere una nuova strada con tanto divertimento ed entusiasmo.

Il progetto ha preso una maggiore velocità, grazie all’ausilio di alcune scuole calcio, come l’Accursi Academy, la Seles, il Gioiosa Ionica, il CSPR, che hanno capito la valenza del progetto (che si ringraziano ancora una volta) ed hanno coinvolto le proprie ragazze tesserate ad avvicinarsi alla squadra femminile di Locri cosi da diventare poi protagoniste in toto.

Un grazie và dato anche ai vari sponsor che ci hanno dato fiducia ed hanno creduto nel progetto permettendone la sostenibilità.

La società quest’anno ha svolto ben 4 campionati, partendo da zero, l’under 15 FIGC, ha dato il via alla stagione sportiva dove per la prima volta tante ragazzine hanno provato l’ebbrezza di una vera partita da protagoniste vivendo determinate emozioni. Hanno imparato dal pranzo pre-gara, a come preparare il borsone, a come gestire i tempi ed il confronto con le pari età di livello ha dato loro il timbro di cosa vuol dire giocare a calcio.

Poi è inizio il campionato di calcio a 5 sempre under 15 con la PGS che in maniera inaspettata ci ha visto super protagoniste in una magica cavalcata che ha portato il titolo di campioni provinciali e soprattutto di campioni regionali di categoria da imbattute.

A gennaio è partito anche il campionato di prima squadra, qui abbiamo sofferto in termini di risultati ma ha portato tanta esperienza al gruppo che sarà utile per il proseguo delle carriere. A febbraio è partito il campionato under 12 FIGC, dove le nostre baby-ragazze ci hanno regalato delle grande emozioni dimostrando che la strada della formazione e della crescita è quella giusta.

Non è facile cimentarsi in un mondo che spesso ti “guarda strano” per essere esclusivista maschile, però lo sport insegna anche questo, a guardare oltre e superare i limiti e difficoltà. Oggi siamo una realtà e la Dea (Athena Nike) vuole continuare a crescere per diventare un punto di riferimento per tante ragazze che hanno la passione per il calcio e dove poter coltivare il proprio sogno.

Un ringraziamento alle ragazze che con tanta passione, con tanti sacrifici si sono tuffate e cimentate in questa stagione, un mondo nuovo per tante, una metodologia diversa per alcune, una visione sconosciuta per molte, ma che con caparbietà sono riuscite a superare alcuni limiti per una passione, il pallone.

Complimenti e grazie a: Ameduri Giada, Armeni Aurora, Furina Evelyn, D’Amico Sofia, Panetta Benedetta, Fimognari Jenifer, Galluzzo Fatima, Panetta Melania, Misiti Ilaria, Giordano Roberta, Todarello Maria Antonietta, Nicita Carlotta, Trimboli Caterina, Simari Ilaria, Commisso Giulia, Pulitanò Sarah, Parrelli Lidia, Ciccia Melania, Fimognari Ginevra, Capogreco Maria, Lacopo Giada, Gimondo Valentina, Galluzzo Alessandra.

Un grazie anche alle famiglie per aver sostenuto le figlie in questa passione, segno molto importante di vicinanza e lungimiranza.

La società locrese sta già lavorando per costruire un entusiasmante futuro per la stagione 2025/2026 pieni di sogni per le nostre ragazze innamorate del pallone.