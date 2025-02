Calcio Femminile: Athena Nike, un weekend con una vittoria e una sconfitta

Le ragazze della squadra femminile di calcio di Locri stanno eseguendo un percorso di crescita importante, ricordiamo che è un progetto nato dalla base, senza storico ed esperienza con un gruppo molto giovane ma pieno di passione.

Sabato 22 febbraio la compagine dell’Under 15 che svolge il campionato di calcio a5 PGS, ha battuto per 11-1 l’Academy Ardore con una prestazione degna da prima della classe.

Domenica 23 invece al centro federale di Catanzaro nella gara di campionato di calcio femminile di Eccellenza calabrese FIGC, la squadra locrese nella sfida contro l’U.S. Catanzaro ha sfoderato una bellissima prestazione, rimanendo in partita fino alla fine nonostante la sconfitta sul campo per 4-2.

Purtroppo si sono pagati degli errori nel primo tempo, che hanno di fatto “regalato” tre reti alle giallorosse mettendo la partita in salita. Ma le ragazze amaranto non hanno mai mollato ed hanno segnato due reti con Ilaria Simari e Maria Antonietta Todarello, che hanno avvicinato lo score. Nonostante il forcing offensivo amaranto, altre reti non sono arrivate per merito della difesa locale, che ha permesso di chiudere la partita sul 4-2.

Nonostante la sconfitta, oggi c’è da fare un grande plauso alle locresi per l’interpretazione della gara e per aver dato tutto il possibile.

Il cammino in questa settimana continua senza soste, tra allenamenti e nuove partite, infatti giovedi 27 febbraio le baby ragazze dell’under 12 saranno in trasferta a Cosenza per la sfida della seconda giornata di campionato. Dopo l’exploit nella prima giornata dove le amaranto hanno battuto la corazzata Segato c’è fermento ed emozione per giocare con umiltà questa seconda gara.

Domenica 2 marzo invece la prima squadra torna in trasferta per giocare a Crotone con la squadra del presidente Vrenna.