Calcio, Ghirelli: ‘I furbastri non hanno scampo. Rieti se non paga è fuori’

Rieti-Reggina continua a far discutere e non potrebbe essere diversamente. E’ tornato sull’argomento che ancora è tutt’altro che chiuso il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, intervenendo ai microfoni di TMW Radio: “Il Rieti non è una pagina bella del calcio, ma ora i furbastri non hanno scampo. Il clima può cambiare. Il club dovrà verificare se sarà in grado di pagare i giocatori e avere un imprenditore. Se così non fosse sarà fuori dalla Serie C e tutte le sue partite saranno azzerate. Il Rieti ha tentato con due certificati medici inviati domenica alle 15.37 di mandare in panchina Pezzotti“.

