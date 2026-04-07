Calcio giovanile: esperienza internazionale per la Scuola Calcio Real Bagnara

La Scuola Calcio Real Bagnara unica squadra della Calabria, ha partecipato con la cat. esordienti 2013 (U13) al Torneo Romagnolo Internazionale, RAVENNA CUP 2026, confrontandosi con realtà di altissimo livello provenienti da tutta Italia e dall’estero.

I nostri ragazzi hanno disputato un girone straordinario, qualificandosi al primo posto con 4 vittorie e 1 pareggio e solamente un goal subito, ottenendo successi prestigiosi con squadre importanti come Lazio, Longueuil All Start (Canada), Vigor Milano, Victoria Marra (NA) e il Magnano(UD).

Un percorso che ha messo in evidenza qualità, carattere e un calcio di grande livello, attirando anche l’attenzione di altre scuole calcio e società presenti al torneo. Fondamentale anche il sostegno delle altre tifoserie, che appassionatosi del Real Bagnara hanno accompagnato e incoraggiato i ragazzi sia durante il girone che nella combattutissima partita dei quarti di finale.

Dopo aver superato il girone da protagonisti, il cammino si è fermato ai quarti di finale, al termine di una gara intensa e giocata con grande determinazione, classifica al quarto posto su 36 squadre partecipanti.

Un applauso ai nostri ragazzi: Creazzo Costanza, Minutolo Pasquale, Nicolò Provenzano, Gatto Giovanni, Gatto Gabriele, Musicò Francesco, Crignano Andrea, Cannatella Angelo, Cannizzaro Umberto, Pansera Antonio, Calia Vincenzo e Mr. Nunzio Pitasi, per l’impegno, la crescita e lo spirito di squadra dimostrato in un torneo così competitivo!