Calcio giovanile – Doppietta della Scuola Calcio Segato al Torneo di Natale
Esordienti con nove vittorie e 38 reti fatte, Primi Calci sempre vittoriosi e Pulcini terzi: il bilancio del torneo di Catanzaro e il prossimo impegno a Taormina
24 Dicembre 2018 - 09:42 | di Michele Favano
La Scuola Calcio Segato si aggiudica il secondo Torneo di Natale, disputato a Catanzaro nei giorni 21/22/23 dicembre, con le categorie Esordienti e Primi Calci, sfortunato terzo posto per la categoria Pulcini.
Impressionante il cammino della squadra Esordienti, nove vittorie, 38 reti realizzate, nessuna subita.
Bene il gruppo Pulcini che cede in semifinale, più alla sfortuna che agli avversari ( Crotone) che poi si aggiudicheranno il titolo.
Eccezionali i Primi Calci, sempre vittoriosi che hanno ricevuto consensi ed ammirazione per la qualità del gioco espresso durante tutto il torneo.
Piccolo stop 24/25/26 e poi si parte per Taormina, al prestigioso Torneo organizzato da Davide Cicero, dove la Scuola Calcio Segato parteciperà con tutte le categorie, circa 100 calciatori.
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