Giovanili Reggina: il programma del week end. La Primavera non può più sbagliare

Tornano in campo le selezioni nazionali giovanili amaranto, impegnate nei rispettivi campionati nel weekend. Si parte sabato, con la Primavera di mister Ferraro che sarà impegnata a Terni per sfidare la formazione rossoverde. Nella giornata di domenica, l’U17 di mister Zito ospiterà il Frosinone al C.S. Sant’Agata, mentre faranno il percorso inverso l’U15 di Riso e l’U16 di Misiti, impegnate in terra ciociara alla prima uscita del 2023. Sfida al Palermo per l’U17 femminile. Di seguito, il programma completo:

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 15ª GIORNATA DI ANDATA

Ternana-Reggina, sabato 21 gennaio 2023, ore 14:30 – Stadio Gubbiotti – Narni (TR)

UNDER 17 GIRONE C, 3ª GIORNATA DI RITORNO (16ª)

Reggina-Frosinone, domenica 22 gennaio 2023, ore 11:00 – C.S. Sant’Agata – Reggio Calabria (RC)

UNDER 17 WOMEN, 7ª GIORNATA DI ANDATA

Palermo-Reggina, domenica 22 gennaio 2023, ore 14:30 – Campo ”Santocanale” – Palermo (PA)

UNDER 16, 1ª GIORNATA DI RITORNO (10ª)

Frosinone-Reggina, domenica 22 gennaio 2023, ore 14:00 – ”Comunale Ceprano” – Ceprano (FR)

UNDER 15, 1ª GIORNATA DI RITORNO (10ª)

Frosinone-Reggina, domenica 22 gennaio 2023, ore 11:30 – ”Comunale Ceprano” – Ceprano (FR)