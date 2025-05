Calcio giovanile: la Segato è Campione Regionale Under 15 per il terzo anno consecutivo

Per il terzo anno consecutivo, la Scuola Calcio Segato si laurea Campione Regionale Under 15.

Il Centro Federale di Catanzaro ha ospitato la finale che vedeva i ragazzi di mister Antonino Cassalia contendersi il titolo contro il Real Cosenza.

Vittoria per 2 a 0 per Puccio e compagni che, dopo pochi giorni, bissano il titolo Regionale di calcio a 5.

Un gol per tempo del bomber Alessandro Fusaro, fresco di convocazione in nazionale insieme a Francesco Provenzano, regolano il Real Cosenza e gara.

Terzo titolo consecutivo per la Segato

La Segato conferma la sua supremazia nel panorama calcistico giovanile calabrese con un’altra prestazione di spessore che le consente di aggiudicarsi nuovamente il titolo.

Il gruppo Under 15 guidato da mister Cassalia ha dimostrato grande coesione, determinazione e qualità tecnica.

Fusaro decisivo e convocato in Nazionale

Due reti, una per tempo di Alessandro Fusaro, che insieme a Francesco Provenzano ha ricevuto la convocazione nella rappresentativa nazionale, hanno deciso l’incontro.

Il giovane attaccante è stato grande protagonista, confermandosi come uno dei talenti più promettenti della categoria.

Una stagione da incorniciare per la società reggina

Con questo risultato, la Segato aggiunge un ulteriore trofeo a una stagione già ricca di soddisfazioni, consolidando la propria posizione di riferimento nel settore giovanile calabrese.