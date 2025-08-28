Calcio giovanile Segato: il centrocampista Gattuso ceduto a una società di serie B

Ancora una cessione per la Scuola Calcio Segato, la quinta in questa stagione. La Carrarese ha acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Alessandro Gattuso, classe 2010, centrocampista offensivo.

“Siamo particolarmente felici per Alessandro – ha dichiarato il presidente Agostino Cassalia – è un ragazzo molto forte che quest’anno ha raggiunto la piena maturità sportiva. Lo scorso anno aveva rifiutato il trasferimento all’Entella, non sentendosi ancora pronto e scegliendo di continuare a crescere con noi. Una scelta che ha dimostrato grande maturità“.

Gattuso è un centrocampista duttile, capace di unire forza e tecnica. Con le sue prestazioni ha contribuito alla stagione straordinaria dell’Under 15, protagonista di un percorso con 28 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, fino al terzo posto nazionale.

La Segato ha voluto salutare così il giovane talento: “Auguriamo ad Ale le migliori fortune, restando sempre al suo fianco in questo nuovo percorso sportivo”.