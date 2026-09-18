Calcio giovanile: un attaccante del 2012 della Segato ceduto al Palermo

Può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, dotato di una grande struttura fisica di ottime capacità tecniche e corsa

Makuach Akim, attaccante anno 2012 sarà un nuovo calciatore del Palermo FC.

Accompagnato dal presidente della Segato Agostino Cassalia, il talentuoso attaccante, ieri si è sottoposto alle rituali visite mediche per poi aggregarsi al gruppo under 15 dove troverà il suo ex compagno di squadra Angelo Mandarino.

Makuach può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, dotato di una grande struttura fisica ( cm 186 ) di ottime capacità tecniche, grandi capacità di corsa buon realizzatore.

Incontro cordiale e proficuo tra in responsabile del settore giovanile del Palermo Giuseppe Geria ed il presidente della Segato Agostino Cassalia, visita al convitto ed alle strutture sportive.