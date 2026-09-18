Calcio giovanile: un attaccante del 2012 della Segato ceduto al Palermo
Può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, dotato di una grande struttura fisica di ottime capacità tecniche e corsa
18 Settembre 2026 - 09:24 | Redazione
Makuach Akim, attaccante anno 2012 sarà un nuovo calciatore del Palermo FC.
Accompagnato dal presidente della Segato Agostino Cassalia, il talentuoso attaccante, ieri si è sottoposto alle rituali visite mediche per poi aggregarsi al gruppo under 15 dove troverà il suo ex compagno di squadra Angelo Mandarino.
Makuach può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, dotato di una grande struttura fisica ( cm 186 ) di ottime capacità tecniche, grandi capacità di corsa buon realizzatore.
Incontro cordiale e proficuo tra in responsabile del settore giovanile del Palermo Giuseppe Geria ed il presidente della Segato Agostino Cassalia, visita al convitto ed alle strutture sportive.
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