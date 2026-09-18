Ponte Calopinace, sopralluogo a sorpresa di Cannizzaro: ‘Al passo con il cronoprogramma’
"Sono venuto qui per salutare gli operatori, ma soprattutto constatare di persona che il cronoprogramma vada avanti per come stabilito" le parole del primo cittadino
18 Settembre 2026 - 09:07 | di Redazione
Una comunicazione flash, ma al tempo stesso importante, dedicata ad una delle opere incompiute più attese della città. È quella postata sui social, pochi minuti fa, dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro:
“Mentre il futuro della nostra città continua a volare, sono venuto qui a sorpresa, sul cantiere del ponte Calopinace per salutare gli operatori, ma soprattutto per constata di persona, se il cronoprogramma sta andando avanti per come stabilito”.
Proprio un paio di giorni fa, l’aggiornamento sullo stato dei lavori sulle nostre pagine a seguito di una visita al cantiere che, una volta ultimato, collegherà, finalmente, il lungomare cittadino al Parco Lineare Sud. A meno di un mese dall’inaugurazione del 9 ottobre, i lavori proseguono a pieno ritmo tra marciapiedi, rifiniture e preparazione dell’asfalto.
A confermarlo, oggi, è anche l’inquilino di Palazzo Alvaro:
“E sta andando avanti per come stabilito. Ci vediamo il 9 ottobre per l’inaugurazione”.
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