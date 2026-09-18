Sanità in Calabria, Madeo sull’ospedale della Sibartide: ‘Verità sui tempi di trasferimento’

"Il tema dell’acqua e dei sotto servizi è finalmente una questione risolta?" la consigliera chiede alla Regione tempi certi su lavori, collaudi, trasferimenti e servizi essenziali

“Il tempo delle rassicurazioni e delle promesse deve lasciare il passo alla concretezza. Ho appreso dalla stampa, dove evidentemente questa Maggioranza preferisce comunicare più che nelle sedi istituzionali, che ad ottobre inizierà il trasferimento degli ambulatori presso il Nuovo Ospedale della Sibaritide”.

Sono queste le dichiarazioni in una nota stampa di Rosellina Madeo, consigliere del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Calabria, che prsegue:

“Quindi, implicitamente, ci stanno dicendo che il tema dell’acqua e dei sotto servizi è finalmente una questione risolta? Dando per assodato questo, difficile ipotizzare qualunque trasferimento altrimenti, ho depositato un’interrogazione per sapere, e soprattutto per far sapere ai cittadini, quale sia il cronoprogramma ufficiale e aggiornato del Nuovo Ospedale della Sibaritide, indicando la data prevista per l’ultimazione dei lavori, per i collaudi e per l’agibilità e, soprattutto, le date stabilite per l’effettiva entrata in funzione delle diverse attività sanitarie, con particolare riferimento agli ambulatori, ai reparti di degenza, al Pronto Soccorso, alle sale operatorie e alle terapie intensive”.

Il piano di trasferimento delle attività sanitarie

“Necessario anche fare chiarezza sul piano di trasferimento delle attività sanitarie attualmente presenti nei presidi “Giannettasio” e “Compagna”, specificando quali servizi saranno trasferiti per primi, quali successivamente e entro quale data si preveda di completare l’intera migrazione, nonché se siano già stati definiti i relativi piani organizzativi, assistenziali e logistici”.

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