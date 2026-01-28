Ciclone Harry: l’iniziativa del Bocale Admo, in occasione del match contro la capolista

L’evento rappresenta un’occasione unica per coniugare competizione sportiva e solidarietà

Domenica 1 Febbraio alle ore 14:30, presso lo stadio “Spinella” di Melito Porto Salvo, il Bocale Admo scenderà in campo contro la capolista Praia Tortora in una partita speciale all’insegna dello sport e della solidarietà.

In occasione dell’incontro, parte dell’incasso sarà devoluto al Comune di Melito Porto Salvo, duramente colpito dal ciclone Harry nelle settimane scorse. Un gesto concreto per sostenere la comunità locale, che negli ultimi anni è stata “casa nostra”, ospitando le partite del Bocale e che tornerà ad accoglierci a partire dal 1° febbraio.

“Il calcio può fare la differenza in momenti come questo – dichiara la società – e vogliamo dimostrare concretamente che lo sport può essere uno strumento di sostegno e vicinanza alle comunità colpite da eventi calamitosi”.

Per questa partita speciale:

Uomini e donne pagheranno 10 euro;

Non saranno validi accrediti e abbonamenti;

Il pubblico è invitato a partecipare numeroso, per sostenere il territorio attraverso la passione per il calcio.

L’evento rappresenta un’occasione unica per coniugare competizione sportiva e solidarietà, mostrando come il Bocale Admo si impegni costantemente per il territorio e le persone.