Calcio: il clamoroso colpo di scena che farebbe felice il Ravenna beffando il Caldiero

Il resoconto su riammissioni e ripescaggi dopo il Consiglio Federale lo troviamo su Gazzetta.it, insieme alla notizia clamorosa riguardante il Brescia, che arriva nella stessa giornata: “Lo scorso anno la bocciatura dell’Ancona da parte della Covisoc consentì l’iscrizione del Milan Futuro in Serie C, esperienza durata una sola stagione per la retrocessione in Serie D. Quest’anno al posto della Spal, ufficialmente esclusa dal Consiglio federale, entrerà come ripescata l’Inter U23 che avrà poi tempo fino al 18 luglio per effettuare tutti i passaggi formali: sarebbe così la terza seconda squadra nella prossima Serie C assieme ad Atalanta U23 e Juventus Next Gen. È triste il destino della Spal, che nel 2020 era in A e un anno dopo è passata a Joe Tacopina, che ha fallito il progetto di rilancio riuscito a Roma, Bologna e Venezia. Dentro l’Inter U23 dunque, ma restano ancora alcune cose da chiarire. Intanto, al posto della Lucchese (esclusa in seguito all’avvio della procedura di liquidazione giudiziale) verrà riammessa la Pro Patria, mentre l’eventuale ripescaggio del Ravenna dipende solo dal Brescia di Massimo Cellino, di fatto una ex società visto che dopo la penalizzazione (4 punti in questa B che l’hanno fatta retrocedere, e altri 4 nel prossimo campionato al quale parteciperà, se lo farà….) aveva all’inizio rinunciato all’iscrizione.

Invece, nelle ultime ore, il colpo di scena che comunque non cambierà di certo la realtà. Cellino (che proseguirà la sua battaglia con vari ricorsi) starebbe infatti per presentare domanda di iscrizione alla Serie C, ha tempo fino a martedì prossimo, 24 giugno, per completarla ma gli stipendi non pagati il 6 giugno e la fidejussione che manca stoppano di fatto ogni speranza. La domanda, presentata completa o meno, non avrà alcun effetto concreto neppure nel caso in cui Cellino avesse saldato tutte le pendenze entro la scadenza del 6 giugno, considerato che tale termine era perentorio. Perché il Brescia ha tempo per iscriversi fino al 24? Perché ha ottenuto una deroga insieme alle squadre che il 6 giugno erano ancora in ballo tra Serie B e C (quella di Salernitana e Samp è stata ulteriormente allungata fino a giovedì 26). Comunque, la Figc il 26 giugno respingerà la richiesta dei bresciani. Questa operazione farà così felice solo il Ravenna, che verrebbe ripescato, scavalcando il Caldiero Terme, retrocesso sul campo e primo della lista, che sarebbe stato riammesso se il Brescia non avesse fatto domanda di iscrizione”.