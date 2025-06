Calcio Giovanile, Joma Champions Cup 2025: la Segato sfiora il ‘triplete’

Sfiora il ‘Triplete” la Scuola Calcio Segato nel prestigioso torneo Joma Champions Cup 2025, che vedeva impegnate tutte le squadre vincitrici della fase preliminare regionale del centro sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Il torneo si è svolto a Rossano dal 10 al 12 giugno con le categorie Esordienti , Pulcini e Primi Calci. La Segato ha dominato con i gruppi Under 13 ed Under 11 primo posto per entrambe le squadre secondo posto per i “terribili” Primi Calci.

“E’ stata un’esperienza bellissima, afferma il presidente Agostino Cassalia, il livello tecnico molto alto ha reso il torneo entusiasmante, il caldo non ha condizionato l’impegno dei nostri ragazzi che hanno onorato il fresco titolo di campioni Regionali. Una citazione particolare per il gruppo Primi Calci (molto sfortunato nelle conclusioni) che ha davvero catturato l’attenzione di tutti. Auguriamo un grosso in bocca al lupo al gruppo Under 11 (Pulcini) che sarà impegnato dal 13 al 15 giugno a Coverciano rappresentando la Calabria. L’attività di Scuola Calcio proseguirà per tutto il mese di giugno e’ sarà aperta anche a tutti i ragazzi e le ragazze che vorranno conoscere e vivere il “mondo Segato”.