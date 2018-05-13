La rivincita di Nevio Orlandi. L’allenatore educato e silenzioso, ma anche straordinariamente preparato e forse tra i più completi avendo ricoperto una serie infinita di ruoli, in quel lunghissimo percorso alla Reggina di Lillo Foti.

Dalla Reggina di Lillo Foti ai giocatori lanciati

Tanto settore giovanile, tanti i giocatori da lui allenati che poi hanno spiccato il volo come Sergio Campolo, Francesco Cozza, Fabio Di Sole, Domenico Toscano, Francesco Marino, Alex Visentin e successivamente Cirillo, Belardi, Lanna, Perrotta e poi ancora N. Viola e molti altri.

In mezzo esperienze significative come vice di Gustinetti, Bolchi, Colomba, l’esordio nella massima serie per un solo incontro nella stagione 2000-2001 in Reggina-Roma 0-0. Ancora settore giovanile per diversi anni, fino alla chiamata, improvvisa e coraggiosa, quella dell’allora presidente Foti che, dopo l’esonero di Renzo Ulivieri, gli consegna la squadra per una impresa quasi impossibile.

La salvezza con la Reggina e l’arrivo alla Vibonese

Che invece Nevio Orlandi, insieme ai suoi calciatori, riesce a compiere, salvando la Reggina e guadagnandosi una incredibile salvezza che gli vale la conferma per la stagione successiva. L’anno dopo sarà retrocessione. Le esperienze al Barletta, Grosseto e poi la chiamata di Pippo Caffo, provvidenziale. Un cammino spaventoso che non conosce sconfitte. 23 gare sulla panchina della Vibonese, 18 vittorie e 5 pareggi, la finalissima contro il Troina, il successo ai calci di rigore che vale la promozione in serie C:

“Sarà un segno del destino, festeggio nel mio spogliatoio, nel mio stadio, mi è dispiaciuto non essermi seduto nella mia panchina. Mi sono messo in gioco a prescindere dalla categoria, per me era importante ripartire. Sono arrivato in un momento difficile, ho cercato di trasmettere serenità, voglia di crederci sempre, le mie conoscenze, il percorso è stato straordinario.

Sono felicissimo di questo risultato, la gara è stata difficile, complicata, d’altronde anche loro hanno chiuso il campionato a pari punti con noi. Abbiano avuto delle buone occasioni durante l’incontro, poi si è fatta sentire la stanchezza, il caldo e diversi elementi non al meglio della condizione.

Comunque una vittoria bellissima che questa società, questi giocatori e questi tifosi meritano ampiamente.

“

(foto Ketty D’Atena)