Calcio: malore per Barranco. Non gioca il big match contro la Paganese

Nei giorni scorsi parlando di mercato e di attaccanti, si era dato per certo l’imminente ritorno alla Reggina di Barranco, in rotta con il Fasano. Poi il meccanismo si è inceppato, il calciatore non si è liberato, tutto rinviato dopo il big match contro la capolista Paganese. Per la cronaca l’incontro è terminato con il punteggio di 0-0 e leggendo quanto riferito dai colleghi pugliesi, l’attaccante, individuato dal tecnico per essere il titolare, ha accusato un malore che lo ha costretto a vedere la sfida dalla tribuna.

Mister Torrisi ha confermato la necessità di avere un attaccante da aggiungere a Ferraro e Pellicanò, certamente Barranco è uno di quelli che si avvicina di più alle sue esigenze, ma qualora la trattativa non dovesse risolversi in tempi stretti, la società amaranto si orienterà su altro, avendo già individuato nuovi profili. E Barranco lo sa.