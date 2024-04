Calcio: la gioia di Possanzini. In B senza scendere in campo

Qualche giorno fa vi raccontavamo dell’impresa compiuta da Mimmo Toscano che con il suo Cesena ha conquistato la promozione in serie B, la quarta per il tecnico reggino. Per la cronaca i romagnoli hanno battuto nella giornata di oggi anche la Juventus Next Gen allungando ancora il distacco dalla Torres, sconfitta in casa dalla Fermana, prima di questa partita ultima in classifica.

E si pensava di dover aspettare il confronto di lunedi tra il Renate e il Mantova, per sancire la promozione in serie B anche della squadra lombarda guidata dall’ex Reggina Davide Possanzini. Invece possono già festeggiare senza scendere in campo il tecnico e i suoi visto che il Padova, secondo in classifica, ha pareggiato con il Lumezzane e a nove giornate dalla conclusione è staccato di nove punti. Grandissima soddisfazione per Possanzini, per tanto tempo vice di De Zerbi, all’esordio come primo allenatore dopo la breve esperienza a Brescia nello scorso campionato, prelevato da Cellino dalla Primavera per qualche giornata. Nella lista del presidente De Laurentiis per il Napoli della prossima stagione c’è anche il suo nome.